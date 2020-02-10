Мишустин поручил создать резерв медицинских масок от коронавируса

В частности, перед Роспотребнадзором он поставил задачу рассчитать, сколько потребуется средств индивидуальной защиты, а Росрезерву, Минфину и Минпромторгу — представить в правительство совместные предложения.

В Росрезерве подтвердили, что получили предложения и прорабатывают их. Сотрудники ведомства уточнили, что на данный момент запаса масок в государственном матрезерве нет, но создать его действительно планируется, вне зависимости от коронавируса.

«Создание стратегического запаса масок — вполне разумная инициатива», — считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, однако он подчеркнул, что ношение маски не дает 100-процентной гарантии от вируса.