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Мишустин поручил создать резерв медицинских масок от коронавируса

10 февраля в 09:51 176 просмотров

Премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил сформировать стратегический запас медицинских масок на случай распространения коронавируса в России, сообщают «Известия».

В частности, перед Роспотребнадзором он поставил задачу рассчитать, сколько потребуется средств индивидуальной защиты, а Росрезерву, Минфину и Минпромторгу — представить в правительство совместные предложения.

В Росрезерве подтвердили, что получили предложения и прорабатывают их. Сотрудники ведомства уточнили, что на данный момент запаса масок в государственном матрезерве нет, но создать его действительно планируется, вне зависимости от коронавируса.

«Создание стратегического запаса масок — вполне разумная инициатива», — считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, однако он подчеркнул, что ношение маски не дает 100-процентной гарантии от вируса.


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