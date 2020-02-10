С октября 2019 года макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» возглавляет Иван Зима. О первых положительных изменениях в клиентском сервисе за этот период, востребованных цифровых сервисах, благодаря которым абоненты выбирают «Ростелеком», а также перспективных продуктах, набирающих популярность на рынке телеком-услуг, директор МРФ «Волга» рассказал журналистам из регионов ПФО в ходе видеоконференции.

По словам Ивана Зимы, в регионах активно внедряется ключевой принцип в работе с клиентами, который он обозначил еще на первой встрече с представителями СМИ в октябре: «Слушать, слышать и меняться». Заработала прямая линия с руководством макрорегиона: с интересующим вопросом клиенты могут обратиться непосредственно к директору макрорегиона. Листовки с контактной информацией размещены во всех офисах продаж и обслуживания.

«Анализ обращений — лучший способ узнать, что нужно клиентам. Например, интернет-пользователи с кредитной формой оплаты были не согласны с начислениями при нулевом балансе в течение двух месяцев до полного отключения услуги. Мы отказались от этой практики. Мы отменили санкции за досрочное расторжение договоров. Все эти изменения по крупинкам меняют отношение клиентов к нам в лучшую сторону», — рассказал Иван Зима.

Также была проведена масштабная работа по доступности линии техподдержки: в декабре 90% клиентов дозванивались в контакт-центр менее чем за 30 секунд, а число абонентов, решивших свой вопрос при первом же обращении, увеличилось с 75% до 90%.

«Благодаря мероприятиям по удержанию клиентов в четвертом квартале мы на 10% сократили отток. Это хорошие показатели, но по-прежнему есть к чему стремиться», — отметил директор МРФ «Волга».

Отвечая на вопрос журналистов об уникальных на рынке телеком-услуг продуктах, дающих компании преимущества перед конкурентами, Иван Зима отметил два ключевых сервиса — мультимедийную платформу Wink (18+) и видеонаблюдение. Причем оба продукта — облачные, то есть могут работать не только на сетях «Ростелекома».

«Уникальная особенность Wink — возможность смотреть телевидение не только на экране телевизора, но и на планшете, и смартфоне. К платформе можно подключить до пяти устройств и пользоваться сервисом, к примеру, всей семьей. Очень хорошие предложения есть и по выбору пакетов фильмов и телеканалов: уникальный канал UFC, посвященный смешанным единоборствам (18+), пользуется огромной популярностью и есть только у «Ростелекома». Можно посмотреть эксклюзивный контент в переводе Дмитрия Пучкова (Гоблина).

Что касается «Видеонаблюдения», то здесь наше преимущество — видеоаналитика: умная камера фиксирует объект в определенной точке и через специальное приложение информирует пользователя услуги о произошедшем», — сообщил директор МРФ «Волга».

Продукт, который появился в 2019 году и сейчас активно внедряется на телекоммуникационном рынке, — «Ростелеком Ключ».

«Это, по сути, — интеллектуальная экосистема многоквартирного дома. Специальное приложение «Ростелеком Ключ» позволяет удаленно управлять домофоном, шлагбаумом, просматривать онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения. Кроме того, в жилых домах устанавливаются счетчики для дистанционного сбора показаний учета энергоресурсов управляющими компаниями», — пояснил Иван Зима.

Подводя итоги первых месяцев своей работы в должности руководителя макрорегионального филиала «Ростелекома», он отметил, что первые шаги сделаны, но это лишь старт. Дальнейший результат будет зависеть от профессионализма команд в регионах.