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Белозерцев: Реклама на зданиях должна не портить, а украшать

10 февраля в 09:56 204 просмотра

Житель Пензы спросил у губернатора Ивана Белозерцева, будут ли фасады зданий очищены от рекламы. Глава региона ответил на вопрос в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Иван Белозерцев отметил, что в Пензе есть много исторических зданий, прекрасная архитектура.

«Я тоже — за то, чтобы меньше было рекламы, безвкусной, непонятной. Я обращал на это внимание архитекторов. Эту проблему нужно решать. Прошу еще больше объединиться архитектурное сообщество. Предпринимателям нужно предлагать современную рекламу, чтобы она не портила, а украшала здание», — сказал он.

Губернатор поручил обратить внимание на вопрос главе администрации Пензы Андрею Лузгину, главе города Владимиру Мутовкину, а также депутатам Гордумы.

«Если мы хотим, чтобы областной центр был красивым, нужно заниматься этим», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penzaoblgov?w=wall-189058660_1103

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