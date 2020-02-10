Губернатор поручил провести пробы воды в домах земетчинцев

К губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 10 февраля поступил вопрос из Земетчинского района.

«Низкое качество водопроводной воды: там не только железо. На емкости образуется глинистый осадок. Пить такую воду нельзя. Люди — кто куда за водой», — написал пользователь.

Также жители Земетчинского района попросили привести в порядок дороги на ул. Володарского, Калинина, Радищева в поселке.

Чтобы разобраться в вопросе, Иван Белозерцев связался с главой администрации Земетчинского района Юрием Щегловым.

«У нас в Земетчино водоканал ежеквартально отправляет воду в Ломов на проверку. Пробы соответствуют нормам», — ответил Щеглов.

Губернатор сообщил, что на этой неделе направит в район рабочую группу, в состав которой предложат войти автору обращения.

«Информация должна быть объективной. Если люди пишут, то проблема существует. Возможно, это из-за старых сетей. Нужно сделать забор проб воды в домах жителей — там, где живет автор обращения. Это будет более объективная информация», — поручил Иван Белозерцев.

По поводу дорог Юрий Щеглов ответил, что в этом году планируют отремонтировать проезжую часть на ул. Калинина и ул. Чкалова, грейдирвоание — ул. Володарского и ул. Радищева.

Напомним, губернатор проводит прямой эфир с 9 утра. Прием вопросов начался заранее — жители могли оставлять их в комментариях к посту-анонсу в группе «Пензенская область». Поступило более 300 обращений. На часть из них уже ответили официальные представители ведомств и администраций районов.