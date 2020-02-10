Белозерцев поручил сделать документацию на капремонт «Дружбы» на Шуисте

Мужчина спросил в группе Пензенской области социальной сети «ВКонтакте», когда будет проведен ремонт здания.
«Согласен, что ремонтировать нужно. Не так давно я был там. Вместе со мной посещали и руководители города. Я дал поручение готовить проектно-сметную документацию, проходить экспертизу и в будущем планировать капремонт дворца», — сообщил Иван Белозерцев в ходе прямого эфира 10 февраля.
В настоящее время просмотр эфира с губернатором доступен по ссылке. Напомним, к Ивану Белозерцеву поступило множество вопросов и обращений из разных районов области. Они касались качества водоснабжения, помощи ветеранам, выплате пособий, устройстве на работу и т. д.
Фотография: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=stv%2Csta&ll=45.063267%2C53.214153&mode=search&oid=1009936084&ol=biz&panorama%5Bdirection%5D=333.097874%2C1.464034&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=45.060890%2C53.214382&panorama%5Bspan%5D=116.758931%2C74.748794&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCf9BJEOOf0ZAEexrXWqElEpAEhIJC5yzY8m9sz8R4rjcXkispz8iBQABAgQFKAowADjCzr71kq%2FI2uIBQNWfDUgBVc3MzD5YAGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YjNtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfdmFsdWU9MC4xNDk1Nzk1MjViJ21pZGRsZV93aXpleHRyYT1hcHBseV9mZWF0dXJlX2ZpbHRlcnM9MWIobWlkZGxlX3dpemV4dHJhPW9yZ21uX3dhbmRfdGhyZXNob2xkPTAuOWI%2BbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYXZlbF9jbGFzc2lmaWVyX29yZ21hbnlfdmFsdWU9MC4wMDEyNzM0NTMyMzZiI21pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmFuc2l0X2FsbG93X2dlbz0xYiltaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9cmVxdWVzdF9zb2Z0X3RpbWVvdXQ9MC4wNWIebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1Yk1yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FkdmVydHMvSW5qZWN0aW9uQnlTYW1lUnVicmljL0VuYWJsZWRPblJ1YnJpY1JlcXVlc3Q9MGIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiNXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1tZWFuX2NvbnZlcnNpb25fMTJ3YkRyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FkdmVydHMvSW5qZWN0aW9uQnlTYW1lUnVicmljL0JvdHRvbU1heGFkdj0xMGoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0B4davCcIBBdTNyeED&sll=45.063267%2C53.214153&source=wizbiz_new_map_single&sspn=0.013443%2C0.004571&text=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%20%D1%88%D1%83%D0%B8%D1%81%D1%82&z=16.25