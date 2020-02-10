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В Пензе привлекут спецкомпании для изменения транспортной схемы

10 февраля в 10:31 238 просмотров

Житель Пензы считает, что в городе нужно изменить схему движения маршрутов общественного транспорта. Об этом он написал губернатору Ивану Белозерцеву, который отвечал на вопросы граждан на прямой линии в соцсети «Вконтакте».

«С радостью пользовался бы общественным транспортом, если на нем можно было бы добраться быстрее, чем на личном авто», — написал пензенец.

По словам Ивана Белозерцева, в областном центре — 59 маршрутов, на них работают свыше 130 автобусов, несколько десятков троллейбусов, более 830 маршруток.

«На прошлой неделе в правительстве собиралась рабочая группа с моим участием, была поставлена задача администрации Пензы — активно работать по изменению транспортной схемы. Для этого планируют на очередной сессии заложить финансовые средства и привлечь специализированные компании. Эта тема назрела давно, вопрос нужно решать», — отметил глава региона.

Напомним, в начале февраля губернатор поручил создать рабочую группу по вопросам внедрения интеллектуальной транспортной системы, которая позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети, снизить количество аварий и пробок, сокращать время в пути и экономить топливо.


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