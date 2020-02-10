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Белозерцев попросил работодателей помогать инвалидам в трудоустройстве

10 февраля в 11:08 122 просмотра

Жительница Пензенской области обратилась к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой помочь ее сыну. Молодой человек имеет третью группу инвалидности и никак не может устроиться на работу.

Женщина написала свой вопрос для прямого эфира с губернатором в группе «Пензенская область» соцсети «ВКонтакте».

«В министерстве труда, социальной защиты и демографии, отделах, которые работают в муниципальных образованиях, есть такая задача — устраивать инвалидов и оказывать им содействие в трудоустройстве. Не всегда удается решить эту проблему так, как бы хотелось. У нас есть соглашения с руководителями промышленных предприятий, бизнеса по трудоустройству инвалидов», — ответил Иван Белозерцев.

По словам губернатора, нужно еще раз возвращаться к работе с руководителями предприятий, организаций и обсуждать эту тему.

Что касается ситуации по обращению, Иван Белозерцев попросил женщину оставить свои контактные данные. Заняться решением данной проблемы он поручил министру труда, соцзащиты и демографии Алексею Качану.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penzaoblgov?z=video-189058660_456239073%2Fae5aa1011b6b4a0ce4%2Fpl_wall_-189058660

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