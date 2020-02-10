Конкурсная работа пензенской журналистки стала 200 от Поволжья

От журналистов и блогеров Поволжья на конкурс «Вместе в цифровое будущее» (18+), организатором которого выступает «Ростелеком» в партнерстве с корпорацией NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» поступило более 200 работ.

Автором двухсотого материала «Как в Пензенской области будут выращивать кадры для цифровой экономики?» стала журналист ГТРК «Пенза» Инесса Романова. В передаче «Город говорит» (16+) на канале «Россия 24. Пенза» журналист беседовала с начальником управления цифрового развития, информационных технологий и связи Алексеем Костиным. Гость студии рассказал зрителям о новых вызовах в ИТ-сфере и преимуществах цифровизации для экономики.

«В конкурсе «Ростелекома» я участвую впервые. Для меня это — возможность проверить свои силы и поучиться у коллег со всей страны. В нашей студии мы часто рассказываем о цифровизации, потому что за высокими технологиями — будущее. Но как воспитать кадры для этой сферы? Тема создания целой экосистемы поддержки кадров для цифровой экономики, в том числе и через систему специальных грантов для учителей математики и информатики, стала центральной в моем интервью», — отметила Инесса Романова.

Стоит отметить, что от Пензенской области на конкурс поступило больше 20 работ. Наиболее популярна у представителей СМИ номинация «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ и информационные агентства».

Напомним, конкурс «Вместе в цифровое будущее» призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества. Для участия необходимо подать заявку на сайте smi.rt.ru до 31 марта 2020 года.

Принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в СМИ и социальных сетях с 1 апреля 2019 года по 31 марта включительно. Направления — печатная пресса, радио и телевидение, интернет-СМИ и информационные агентства и социальные медиа. Участники могут подать заявки в три специальные номинации. Компания NEC оценит работы по 5G, «Ростелеком» поддержит материалы по теме «Кибербезопасность». Еще одну номинацию — «Цифровая экономика» — в этом году учредил портал «Будущее России. Национальные проекты» ИА ТАСС.



Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне. Победители конкурса отправятся осенью 2020 года в Японию в штаб-квартиру партнера конкурса — компании NEC.