В Васильевке жителям расскажут о ситуации с водой в селе

Жители Васильевки задали вопрос губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву по поводу водоснабжения села. Глава региона ответил на него в ходе прямого эфира (0+) в соцсети, который состоялся 10 февраля.

«В 2019 году была наша последняя надежда на обращение в СМИ по поводу водоснабжения. Нас услышали, и вы дали распоряжение нам помочь. Богословке выделили 2 млн рублей нам на новую скважину. В этом году мы обратились к главе администрации письменно указать сроки бурения. Ответ нас поразил: «Денег нет, их забрала область, т. к. вовремя не собрали документы». Скоро лето, и мы снова будем без воды, хотя и сейчас есть проблемы с напором. Вы — наша последняя надежда», — сказано в обращении.

Глава администрации Пензенского района Сергей Козин, с которым связался Иван Белозерцев в ходе прямого эфира, пояснил, что деньги было решено направить в экстренном порядке в другой населенный пункт — Оленевку.

«Проблема сейчас есть в части плохих коммуникаций, готовим проектно-сметную документацию и порядка одного километра в этом году заменим. По воде: мы восстановили скважину за счет собственных ресурсов, она дает дополнительный объем воды, поэтому потребность в рамках тех выделенных средств отпала», — рассказал он.

Иван Белозерцев поручил начальнику управления ЖКХ Михаилу Панюхину на этой неделе посетить Васильевку и организовать там встречу с жителями.

«Может быть, не все осведомлены о тех мерах, которые были приняты. Пригласите на встречу заявителя, проинформируйте жителей обо всех мерах, которые были приняты в 2019 году, разберитесь и доложите мне», — сказал глава региона.