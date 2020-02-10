Россиянам рассказали о влиянии алкоголя на коронавирус

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщил, что алкоголь не стоит употреблять в качестве профилактики заражения коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам нарколога, информация о положительном влиянии алкоголя на организм при простуде — «миф на грани преступной мысли». Он пояснил, что употребление алкоголя во время простуды, гриппа или коронавируса может спровоцировать остановку сердца. По той же причине нельзя ходить в баню с простудой, уточнил Евгений Брюн.

Напомним, в конце 2019 года китайские власти объявили о вспышке пневмонии, которая, как выяснилось позже, вызвана коронавирусом нового типа. По данным на утро, 10 февраля, в КНР число заболевших пневмонией составило 40 тыс. 171 человек, зафиксировано 908 случаев со смертельным исходом.