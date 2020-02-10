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Губернатор рассказал о герое Пензенской области Алексее Босове

10 февраля в 12:21 246 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказывает на своей странице в Twitter о героях Сурского края. Делает он это в рамках спецпроекта.

В этот раз глава региона поделился с подписчиками историей о Герое Советского Союза Алексее Босове.

«Алексей Босов — танкист, участник боев у реки Халхин-Гол и Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза. Война застала его в стенах Военной академии. Погиб в ожесточенном бою в 1941 году в битве под Москвой, вновь совершив подвиг», — написал Иван Белозерцев.

Напомним, глава региона сообщил в Twitter о старте проекта, в рамках которого он будет рассказывать о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны. Пензенцы могут присоединиться к нему.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA

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