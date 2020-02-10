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В Пензенской области могут появиться новые льготы для бизнесменов

10 февраля в 12:45 226 просмотров

Губернатор Иван Белозерцев пообщался с жителями региона во время прямого эфира (0+). Пензенцы в своих вопросах затронули тему развития бизнеса.

Иван Белозерцев отметил, что всегда очень внимательно относился к предпринимательскому сообществу, потому что бизнес-сфера предоставляет рабочие места и обеспечивает налоговые поступления, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Я всегда выступал за максимальные преференции для развития бизнеса — и крупного, и малого, и среднего. По моей инициативе при поддержке Законодательного Собрания региона был принят закон Пензенской области о нулевых налогах для вновь создаваемых предприятий, закон этот действует и в настоящее время. Я дам поручение еще раз проанализировать виды поддержки предпринимателям, правительство региона готово предоставлять новые льготы, если они дадут новый импульс развитию бизнеса», — добавил он.

Губернатор подчеркнул, что, представляя новые льготы, он надеется на то, что бизнес будет работать более эффективно, будет модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места, повышать зарплату сотрудникам, а власть — содействовать в реализации бизнес-проектов и продвижении продукции.

«Очень важно, чтобы предприниматели, работающие на территории Пензенской области, реализовали свою продукцию не только внутри страны, но и вели экспортные поставки. Мы готовы оказывать в этом помощь — информационную, юридическую, финансовую. Давайте работать вместе», — подытожил Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/214648/

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