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В Сосновоборском районе может появиться иностранный инвестор

11 февраля в 06:08 166 просмотров

Жители Сосновоборского района Пензенской области обратились к губернатору Ивану Белозерцеву в ходе прямого эфира (0+) в соцсети «ВКонтакте» 10 февраля с вопросом о появлении новых рабочих мест.

«Когда в Сосновоборский район придет крупный инвестор? Жители Индерки хотят вернуться из Москвы, чтобы работать», — говорилось в обращении.

Иван Белозерцев отметил, что пока не удается завести крупного инвестора в этот район, но работа в этом направлении ведется.

«Предварительно мы договаривались, что английская компания, которая в 2019 году запустила в эксплуатацию завод в Никольском районе, может зайти и в Сосновоборский район. Я продолжаю с ними работать, потому что у них есть желание построить несколько площадок», — сообщил губернатор.

Глава региона отметил, что Сосновоборский район для них является привлекательным.


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