Онлайн-брифинг с министром экономики региона Сергеем Капраловым
В Пензе прошла «Лыжня России»
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В Пензенской области к интернету подключат 964 социально значимых объекта
Наши новости
На Южной поляне у легковушки разворотило капот
«Паровозик». На ул. Чаадаева столкнулись три авто
На улице Коммунистической разворотило три авто. ВИДЕО
Пензячка с малышкой погибли в ДТП в Рязанской области
В Пензе машины забились под мост
На ул. Свердлова внедорожник впечатал иномарку в дерево
В Арбеково мужчину сбила машина и уехала
На трассе под Пензой фуры спровоцировали пробку
На Шуисте легковушка сбила двух пензенцев
На Севере грузовик влетел в забор

Погиб мужчина. В Бессоновском районе разбились две легковушки

10 февраля в 13:11 266 просмотров

На трассе в Бессоновском районе Пензенской области произошла авария, которая унесла жизнь мужчины. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности трагедии.

По предварительным данным, 9 февраля в 15:55 на 26 километре трассы «Пенза-Лунино» столкнулись Mazda Xedos 6, за рулем которой находился 66-летний мужчина, и Lada Gramta под управлением 32-летнего водителя.

В результате аварии погиб 40-летний пассажир отечественной легковушки. Водитель этой машины получил травмы. Его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

Инспекторы просят пензенцев быть предельно внимательными на дороге. Кроме того, они настаивают на соблюдении правил, дистанции и скоростного режима. Также автолюбителям не рекомендуют совершать резкие маневры, чтобы не попасть в занос.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...