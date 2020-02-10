Погиб мужчина. В Бессоновском районе разбились две легковушки

На трассе в Бессоновском районе Пензенской области произошла авария, которая унесла жизнь мужчины. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности трагедии.

По предварительным данным, 9 февраля в 15:55 на 26 километре трассы «Пенза-Лунино» столкнулись Mazda Xedos 6, за рулем которой находился 66-летний мужчина, и Lada Gramta под управлением 32-летнего водителя.

В результате аварии погиб 40-летний пассажир отечественной легковушки. Водитель этой машины получил травмы. Его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

Инспекторы просят пензенцев быть предельно внимательными на дороге. Кроме того, они настаивают на соблюдении правил, дистанции и скоростного режима. Также автолюбителям не рекомендуют совершать резкие маневры, чтобы не попасть в занос.