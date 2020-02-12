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В Пензе подумают над вопросом транспортной доступности гимназии № 6

12 февраля в 08:31 70 просмотров

Родители детей, которые учатся в гимназии № 6, пожаловались в Сети губернатору Ивану Белозерцеву на то, что к учебному заведению не ходит общественный транспорт.

«Прошу рассмотреть вопрос о продлении уже существующих маршрутов или создании нового к гимназии № 6», — написали пензенцы вопрос в группе «Пензенская область» соцсети «Вконтакте».

Иван Белозерцев согласился с тем, что гимназия расположена не очень удачно с точки зрения транспортной доступности. Она находится в Октябрьском районе по адресу: ул. Заводское шоссе, 1.

«Это не мой вопрос как губернатора. Даю поручение изучить проблему главе администрации Пензы Андрею Лузгину и предложить возможное решение. Затем доложите мне», — сказал Иван Белозерцев.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев 10 февраля в прямом эфире отвечал на обращения граждан. В соцсети ему адресовали более 300 вопросов.


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