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Врач назвал продукты, провоцирующие рак

10 февраля в 13:38 226 просмотров

Врач-онколог Андрей Пылев рассказал о продуктах, которые могут привести к развитию опухолей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Звезду».

«Из доказанных факторов рациона питания — это избыточное потребление красного мяса, химически обработанного мяса, уменьшение количества клетчатки в рационе. Если алкоголь, то здесь очень опосредованный путь возникновения рака, и речь идет не об алкоголе в целом», — отметил Андрей Пылев.

Он добавил, что если говорить о шоколаде или кофе, то они могут повысить риск появления других патологических состояний, но далеко не они приводят к онкологии. Медик подчеркнул, что к развитию рака может привести употребление слишком горячих блюд. Поэтому лучше есть теплую пищу.


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