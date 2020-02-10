Белозерцев обещал помощь погорельцам из с. Кижеватово

В Пензенской области в селе Кижеватово на улице Овражной огонь уничтожил дом, в котором жили четыре человека, в том числе — ребенок. Погорельцы обратились за помощью к губернатору Ивану Белозерцеву.

«Кроме 50 кубов леса, никакой помощи мы не получили. По вашему постановлению, погорельцы смогут получить до 150 тысяч руб., но мои родители-пенсионеры в разряд малоимущих не подходят. Просим помочь», — написала женщина в группе «Пензенская область» социальной сети «ВКонтакте».

Иван Белозерцев ответил во время прямого эфира (0+).

«Я дам поручение, в ближайшее время разберемся в ситуации. Мы подумаем, как вам оказать помощь и поддержку», — сказал он.

Также губернатор отметил, что необходимо еще раз вернуться к мерам поддержки данной категории граждан, потому что возникают вопросы.

«Нужно, чтобы меры поддержки были системные и охватывали практически всех граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — подчеркнул глава региона.

Напомним, Иван Белозерцев подписал постановление, согласно которому гражданам, которые потеряли имущество при пожаре, выплачивают единовременную материальную помощь — до 150 тысяч рублей. До этого была предусмотрена помощь лесоматериалами и выплата по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи.