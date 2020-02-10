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Белозерцев высказал мнение о переходе на летнее время

10 февраля в 14:19 900 просмотров

В ходе прямого эфира (0+) с губернатором Иваном Белозерцевым в группе соцсети «ВКонтакте» в очередной раз пользователи подняли тему перехода Пензенской области на летнее время.

Иван Белозерцев отметил, что данный вопрос — не острый для Пензенской области. Согласно проведенному социологическому исследованию, большинство граждан выступило за то, чтобы все осталось как есть.

«Если будет острая необходимость, давайте еще раз подумаем. Главное — если большинство граждан будет на этом настаивать, то мы это сделаем. Но в настоящее время таких вопросов практически нет», — сказал губернатор.

Напомним, с вопросом о перевода часов на летнее время не раз обращались жители региона в «Жалобной книге» информагенства. В редакции проходили дискуссии на данную тему с приглашенными экспертами, которые высказывали мнения о плюсах и минусах перехода.


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