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Зареченский ТЮЗ получит около 5 млн рублей

11 февраля в 04:46 122 просмотра

В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит проект постановления регионального правительства, которое выделяет субсидии на поддержку муниципальных театров в населенных пунктах с численностью до 300 тысяч жителей.

В регионе такую субсидию получает Театр юного зрителя города Заречного. Ему намерены выделить около 5 мн рублей. Из них 4,6 млн рублей — средства федерального бюджета, около 400 тысяч — областного.

ТЮЗ Заречного был основан в 1993 году В. Н. Бояровым. Первым был показан спектакль «Приключения Буратино в стране дураков». Лауреат Всероссийского фестиваля искусств для детей «Золотая репка» в Самаре, фестиваля театров малых городов России в Москве, Международного театрального фестиваля «Радуга» в Санкт-Петербурге и других конкурсов, сообщается на сайте учреждения.


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