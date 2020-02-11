Зареченский ТЮЗ получит около 5 млн рублей

В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит проект постановления регионального правительства, которое выделяет субсидии на поддержку муниципальных театров в населенных пунктах с численностью до 300 тысяч жителей.

В регионе такую субсидию получает Театр юного зрителя города Заречного. Ему намерены выделить около 5 мн рублей. Из них 4,6 млн рублей — средства федерального бюджета, около 400 тысяч — областного.