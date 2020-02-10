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В Пензенской области стали получать больше молока и яиц

10 февраля в 14:58 138 просмотров

По данным статистического органа, в Пензенской области отмечается развитие отрасли животноводства.

По итогам января в сельскохозяйственных предприятиях произвели 31,2 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе. Эта цифра — на 20,8% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Кроме того, в сельхозорганизациях области в январе валовой надой молока составил 15,4 тыс. тонн, что 13,6% превышает уровень января 2019-го.

«Надой молока в расчете на одну корову молочного стада составил 674 кг, что больше уровня 2019 года на 21,9%. Также за январь 2020 года в области получено 9,9 млн штук куриных яиц», — сообщили в пресс-центре облправительства.


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