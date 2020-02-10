Пензенцы могут присоединиться к конкурсу на лучшее признание в любви

В Пензенской области объявили конкурс (16+) среди студентов средних специальных учебных заведений. Они могут посоревноваться в лучшем признании в любви к своей планете.

Конкурс приурочен ко Дню святого Валентина. Его цель — напомнить молодежи, что природа постоянно нуждается в защите людей.

Желающим предлагается записать видеопризнание в любви к планете продолжительностью не более минуты, разместить его на страницах в соцсетях с хештегом #квестдругаяпланета и прислать организаторам ссылки на публикации. Сделать это нужно до 20 февраля.

«Это может быть монолог, песня, сценка, перформанс или любой другой вариант. Оцениваться будут креативность, выразительность и искренность», — сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Конкурс «Признание в любви к планете» проводится в рамках всероссийского квеста «Другая планета».