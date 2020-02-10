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В Пензенской области начали подготовку к 23 Февраля

10 февраля в 15:21 154 просмотра

В Пензенской области губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение о подготовке и проведении мероприятий в честь Дня защитников Отечества. Документ размещен на сайте регионального правительства.

В документе отмечается, что мероприятия должны пройти 20−23 февраля. В связи с этим администрации Пензы рекомендовано 23 февраля провести церемонию возложения венков и цветов к Вечному огню памятника Победы, а также другим монументам воинской доблести. На праздник нужно пригласить почетных гостей. Аналогичная работа должна пройти и в районах Пензенской области.

В школах и учебных заведениях минобр должен организовать памятные вечера и концерты с приглашением ветеранов боевых действий, участников и тружеников Великой Отечественной войны.

Областной минкульт должен организовать 20 февраля концерт и торжественное собрание. Также в распоряжении содержатся поручения и другим ведомствам.


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