В Пензенской области начали подготовку к 23 Февраля

В документе отмечается, что мероприятия должны пройти 20−23 февраля. В связи с этим администрации Пензы рекомендовано 23 февраля провести церемонию возложения венков и цветов к Вечному огню памятника Победы, а также другим монументам воинской доблести. На праздник нужно пригласить почетных гостей. Аналогичная работа должна пройти и в районах Пензенской области.
В школах и учебных заведениях минобр должен организовать памятные вечера и концерты с приглашением ветеранов боевых действий, участников и тружеников Великой Отечественной войны.
Областной минкульт должен организовать 20 февраля концерт и торжественное собрание. Также в распоряжении содержатся поручения и другим ведомствам.