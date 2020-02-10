Городищенские приставы собрали деньги с должников на дороге

Установленная на трассе М-5 «Урал» система видеофиксации «Дорожный пристав» выделяла из потока мчащегося транспорта тот, за которым числится долг, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Одним из первых остановили водителя организации. Долг составлял 90 тысяч рублей за то, что у него часто не было при себе путевых листов. Деньги он оплатил на месте.

Также рассчитался с приставами 29-летний любитель быстрой езды. Он имел 44 штрафа на общую сумму 24 тысячи рублей. Еще один должник — 37-летний водитель — отдал 18 тысяч за 18 штрафов.

Всего за несколько часов работы приставы и сотрудники Госавтоинспекции напомнили о 125 имеющихся штрафах за нарушения.