Онлайн-брифинг с министром экономики региона Сергеем Капраловым
В Пензе прошла «Лыжня России»
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В Пензенской области к интернету подключат 964 социально значимых объекта
Наши новости
В Пензе пройдет концерт в поддержку восстановления Спасского собора
В Пензе на карантин закрыты 103 класса и школа-интернат
Пензенцы могут присоединиться к конкурсу на лучшее признание в любви
Пензенцы спасли пса, который превратился в «швабру»
Белозерцев высказал мнение о переходе на летнее время
Белозерцев обещал помощь погорельцам из с. Кижеватово
В Пензенской области могут появиться новые льготы для бизнесменов
Житель Бессоновки пожаловался губернатору на переполненность местной школы
Белозерцев попросил работодателей помогать инвалидам в трудоустройстве
Слушать и слышать. Директор МРФ «Волга» — о новом подходе в работе с клиентами «Ростелекома» в первые месяцы работы

Городищенские приставы собрали деньги с должников на дороге

10 февраля в 15:41 108 просмотров

В Городищенском районе Пензенской области прошло мероприятие «Должник на дороге».

Установленная на трассе М-5 «Урал» система видеофиксации «Дорожный пристав» выделяла из потока мчащегося транспорта тот, за которым числится долг, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Одним из первых остановили водителя организации. Долг составлял 90 тысяч рублей за то, что у него часто не было при себе путевых листов. Деньги он оплатил на месте.

Также рассчитался с приставами 29-летний любитель быстрой езды. Он имел 44 штрафа на общую сумму 24 тысячи рублей. Еще один должник — 37-летний водитель — отдал 18 тысяч за 18 штрафов.

Всего за несколько часов работы приставы и сотрудники Госавтоинспекции напомнили о 125 имеющихся штрафах за нарушения.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...