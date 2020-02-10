По данным министерства сельского хозяйства России, Пензенская область оказалась в числе субъектов-лидеров по среднему надою молока от одной коровы за сутки.

По состоянию на 3 февраля суточный объем реализации молока сельскохозорганизациями составил 46,9 тыс. тонн. Это на 7,8% больше аналогичного показателя 2019 года, пишет пресс-центр облправительства.

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 16,81 кг, что на 1,21 кг больше, чем годом ранее.

«Лидерами среди регионов по этому показателю являются Ленинградская, Калужская, Кировская, Липецкая, Вологодская, Калининградская, Владимирская, Московская, Свердловская, Рязанская, Белгородская, Пензенская и Воронежская области, Краснодарский край, Республики Карелия и Крым, в которых получено более 20 кг молока в расчете на корову», — сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства России.

По итогам первого месяца 2020 года, в сельскохозяйственных организациях Пензенской области надой молока в расчете на одну корову молочного стада составил 674 кг, что больше уровня января 2019 года на 21,9%.