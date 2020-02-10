Онлайн-брифинг с министром экономики региона Сергеем Капраловым
В Пензе прошла «Лыжня России»
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В Пензенской области к интернету подключат 964 социально значимых объекта
Наши новости
В Пензе пройдет концерт в поддержку восстановления Спасского собора
Городищенские приставы собрали деньги с должников на дороге
Пензенцы могут присоединиться к конкурсу на лучшее признание в любви
Пензенцы спасли пса, который превратился в «швабру»
Белозерцев высказал мнение о переходе на летнее время
Белозерцев обещал помощь погорельцам из с. Кижеватово
В Пензенской области могут появиться новые льготы для бизнесменов
Житель Бессоновки пожаловался губернатору на переполненность местной школы
Белозерцев попросил работодателей помогать инвалидам в трудоустройстве
Слушать и слышать. Директор МРФ «Волга» — о новом подходе в работе с клиентами «Ростелекома» в первые месяцы работы

В Пензе на карантин закрыты 103 класса и школа-интернат

10 февраля в 16:15 112 просмотров

В Пензенской области за неделю зарегистрировано 4059 случаев ОРВИ.

Как сообщили в пресс-службе управления Роспортребнадзора по Пензенской области, суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 68,4%. Пороговый уровень не превышен ни по одной территории. За весь период эпидсезона подтвержден 401 случай гриппа.

В Пензе за неделю заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составляет 1307 случаев. На карантин закрыты 103 класса в 24 школах областного центра, и полностью — школа-интернат № 1.

По районам области закрывали 37 классов в 13 школах и полностью три учебных заведения в Евлашево, Ульяновке и Пачелме.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...