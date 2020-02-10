В Пензе на карантин закрыты 103 класса и школа-интернат

Как сообщили в пресс-службе управления Роспортребнадзора по Пензенской области, суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 68,4%. Пороговый уровень не превышен ни по одной территории. За весь период эпидсезона подтвержден 401 случай гриппа.

В Пензе за неделю заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составляет 1307 случаев. На карантин закрыты 103 класса в 24 школах областного центра, и полностью — школа-интернат № 1.

По районам области закрывали 37 классов в 13 школах и полностью три учебных заведения в Евлашево, Ульяновке и Пачелме.