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Курсы доллара и евро продолжают расти

10 февраля в 17:03 188 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 11 февраля.

По данным Банка России, курс доллара поднялся с 63,4720 руб. до 63,7708 руб., курс евро — с 69,6288 руб. до 69,8226 руб.

Золото будет стоить 3 227,24 рублей за грамм, серебро — 36,43, платина — 1 988,77, палладий — 4 853,01.


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