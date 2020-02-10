Курсы доллара и евро продолжают расти

По данным Банка России, курс доллара поднялся с 63,4720 руб. до 63,7708 руб., курс евро — с 69,6288 руб. до 69,8226 руб.
Золото будет стоить 3 227,24 рублей за грамм, серебро — 36,43, платина — 1 988,77, палладий — 4 853,01.
Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 11 февраля.
По данным Банка России, курс доллара поднялся с 63,4720 руб. до 63,7708 руб., курс евро — с 69,6288 руб. до 69,8226 руб.
Золото будет стоить 3 227,24 рублей за грамм, серебро — 36,43, платина — 1 988,77, палладий — 4 853,01.
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