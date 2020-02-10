Город Спутник подчеркнет ваше стремление быть примером для близких.
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Для всех, кто с легкостью бежит навстречу новому дню. Для всех, кто четко видит свою цель. Для всех, кто верит в себя и воспитывает силу духа. И всех, кто готов наслаждаться каждым моментом, каждым глотком полноценной жизни.
Город Спутник подчеркнет ваше стремление быть примером для близких.
Познакомьтесь с возможностями микрорайона прямо сейчас на ГОРОДСПУТНИК.РФ и penza-sputnik.ru.
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