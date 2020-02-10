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Город Спутник — быть примером

10 февраля в 16:44 206 просмотров

Для всех, кто с легкостью бежит навстречу новому дню. Для всех, кто четко видит свою цель. Для всех, кто верит в себя и воспитывает силу духа. И всех, кто готов наслаждаться каждым моментом, каждым глотком полноценной жизни.

Город Спутник подчеркнет ваше стремление быть примером для близких.

Познакомьтесь с возможностями микрорайона прямо сейчас на ГОРОДСПУТНИК.РФ и penza-sputnik.ru.

Фотография: фото предоставлено компанией "Трмодом"

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