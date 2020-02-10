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В Пензе пройдет концерт в поддержку восстановления Спасского собора

10 февраля в 16:31 60 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 10 февраля провел совещание по вопросам восстановления Спасского кафедрального собора.

Глава региона предложил провести благотворительный концерт в поддержку восстановления храма.

«Я думаю, что такое мероприятие было бы интересно пензенцам. Зрители придут не просто смотреть концертную программу, а примут участие в строительстве храма», — отметил он.

Иван Белозерцев предложил напечатать билеты с особым дизайном, чтобы приглашенные могли оставить их себе на память как открытки, сообщает пресс-центр облправительства.

«Нужен короткий и понятный текст, с напоминанием о том, что человек внес вклад в восстановление исторической справедливости, помог в возрождении главного храма земли пензенской. Можно предложить билеты на благотворительный концерт руководителям предприятий, чтобы они премировали ими наиболее отличившихся работников», — сказал он.

Губернатор сообщил, что работы по восстановлению Спасского кафедрального собора вышли на финишную прямую.

«Это самый приятный момент в процессе строительства, нужно доработать все шероховатости и начинать готовиться к торжествам», — подчеркнул глава региона.


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