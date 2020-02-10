В Пензе пройдет концерт в поддержку восстановления Спасского собора

Глава региона предложил провести благотворительный концерт в поддержку восстановления храма.
«Я думаю, что такое мероприятие было бы интересно пензенцам. Зрители придут не просто смотреть концертную программу, а примут участие в строительстве храма», — отметил он.
Иван Белозерцев предложил напечатать билеты с особым дизайном, чтобы приглашенные могли оставить их себе на память как открытки, сообщает пресс-центр облправительства.
«Нужен короткий и понятный текст, с напоминанием о том, что человек внес вклад в восстановление исторической справедливости, помог в возрождении главного храма земли пензенской. Можно предложить билеты на благотворительный концерт руководителям предприятий, чтобы они премировали ими наиболее отличившихся работников», — сказал он.
Губернатор сообщил, что работы по восстановлению Спасского кафедрального собора вышли на финишную прямую.
«Это самый приятный момент в процессе строительства, нужно доработать все шероховатости и начинать готовиться к торжествам», — подчеркнул глава региона.