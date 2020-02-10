Онлайн-брифинг с министром экономики региона Сергеем Капраловым
В Пензе прошла «Лыжня России»
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В Пензенской области к интернету подключат 964 социально значимых объекта
Наши новости
В Нижнем Ломове водитель BMW попал в больницу
Погиб мужчина. В Бессоновском районе разбились две легковушки
На Южной поляне у легковушки разворотило капот
«Паровозик». На ул. Чаадаева столкнулись три авто
На улице Коммунистической разворотило три авто. ВИДЕО
Пензячка с малышкой погибли в ДТП в Рязанской области
В Пензе машины забились под мост
На ул. Свердлова внедорожник впечатал иномарку в дерево
В Арбеково мужчину сбила машина и уехала
На трассе под Пензой фуры спровоцировали пробку

После аварии в Бессоновском районе людей из авто доставали спасатели

10 февраля в 17:19 346 просмотров

В пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра рассказали подробности аварии в Бессоновском районе.

Ранее мы писали, что на дороге «Пенза-Лунино» столкнулись Mazda Xedos 6, за рулем которой находился 66-летний мужчина, и Lada Granta под управлением 32-летнего водителя.

Информация об аварии поступила на пульт дежурного спасательной службы в 16:15 9 февраля. На месте они с помощью инструментов извлекли тело погибшего 40-летнего пассажира отечественной машины. Кроме того, пострадал водитель этой легковушки, самостоятельно он выбраться не мог, ему помогли спасатели.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем и соблюдать все правила дорожного движения. Любой неосторожный маневр может стоить чьей-то жизни.

Фотография: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2020/02/10/12452247

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...