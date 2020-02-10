После аварии в Бессоновском районе людей из авто доставали спасатели

Ранее мы писали, что на дороге «Пенза-Лунино» столкнулись Mazda Xedos 6, за рулем которой находился 66-летний мужчина, и Lada Granta под управлением 32-летнего водителя.

Информация об аварии поступила на пульт дежурного спасательной службы в 16:15 9 февраля. На месте они с помощью инструментов извлекли тело погибшего 40-летнего пассажира отечественной машины. Кроме того, пострадал водитель этой легковушки, самостоятельно он выбраться не мог, ему помогли спасатели.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем и соблюдать все правила дорожного движения. Любой неосторожный маневр может стоить чьей-то жизни.