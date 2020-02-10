В Нижнем Ломове водитель BMW попал в больницу

В Нижнеломовском районе Пензенской области не поделили дорогу две легковушки.

Авария произошла в десять часов вечера 9 февраля. В городе Нижний Ломов на улице Ленина столкнулись BMW, за рулем которого был 53-летний мужчина, и «Лада Калина» под управлением 27-летнего водителя. После этого отечественная легковушка врезалась в задние аптеки, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В результате аварии пострадал мужчина, управлявший иномаркой, его госпитализировали. Также травмы получили его 54-летняя пассажирка и водитель второй машины, их медики осмотрели на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

Инспекторы призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, дистанцию, скоростной режим и боковой интервал. Также они рекомендуют автолюбителям не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос на заледеневшей дороге.