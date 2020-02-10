Пензенец бил сотрудников исправительных учреждений, выражая недовольство

Установлено, что 11 апреля арестованный находился в досмотровой комнате следственного изолятора. Младший инспектор проводил личный обыск, что не понравилось молодому человеку, и он ударил конвоира кулаком по лицу.

Летом уже осужденного парня отправили в штрафной изолятор на несколько суток. Он был этим недоволен и 25 июля собрался нанести себе травмы. Его действия пресек заместитель начальника учреждения. За это злоумышленник ударил его ногой.

«Приговором суда путем частичного сложения наказаний за два эпизода применения насилия в отношении сотрудников мест лишения свободы и за ранее совершенные кражи жителю Пензы назначено наказание — три года два месяца и пять дней лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Приговор не вступил в законную силу.