Онлайн-брифинг с министром экономики региона Сергеем Капраловым
В Пензе прошла «Лыжня России»
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В Пензенской области к интернету подключат 964 социально значимых объекта
Наши новости
Житель Шемышейки изуродовал угнанный автомобиль
Пензячки лишились 5 млн, желая заработать на вложениях в криптовалюту
Телефонные мошенники выманили у пензячки 381 тыс. рублей
Пензенец открыл кредитный счет по просьбе мошенника
Пензенец сознался в краже драгоценностей у возлюбленной
В Пензенской области стало на 60% меньше изнасилований и на треть меньше грабежей
В Пензенской области ссора пастухов закончилась убийством
В Грабово пьяный дебошир сдавил шею полицейскому
Кузнечанин может сесть за пьяное вождение
Потерявшая деньги пензячка попросила помощи у начальника полиции

Пензенец бил сотрудников исправительных учреждений, выражая недовольство

10 февраля в 17:37 290 просмотров

В Пензе осудили 23-летнего местного жителя, который применил насилие к сотрудникам мест лишения свободы.

Установлено, что 11 апреля арестованный находился в досмотровой комнате следственного изолятора. Младший инспектор проводил личный обыск, что не понравилось молодому человеку, и он ударил конвоира кулаком по лицу.

Летом уже осужденного парня отправили в штрафной изолятор на несколько суток. Он был этим недоволен и 25 июля собрался нанести себе травмы. Его действия пресек заместитель начальника учреждения. За это злоумышленник ударил его ногой.

«Приговором суда путем частичного сложения наказаний за два эпизода применения насилия в отношении сотрудников мест лишения свободы и за ранее совершенные кражи жителю Пензы назначено наказание — три года два месяца и пять дней лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Приговор не вступил в законную силу.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...