Жители просят чиновников последовать примеру губернатора в общении с населением

Жители Пензенской области обратились к губернатору с просьбой рекомендовать чиновникам чаще встречаться с населением, проводить, по примеру главы региона, прямые эфиры в соцсетях.

«Думаю, пришла пора главам администраций проводить прямые линии в соцсетях. Но я также требую, чтобы они чаще встречались со своими гражданами, посещали села, приходили на сходы. Непосредственное общение, живые эмоции людей очень важны. Но и соцсети тоже важны. Рекомендации по проведению прямых эфиров дам», — сказал во время общения с пользователями соцсети «ВКонтакте» губернатор.

Он пояснил, что такие эфиры, прямые линии очень важны и для него, потому что помогают выявить острые проблемы, с которыми сталкиваются жители, а некоторые вопросы действительно можно решить только на уровне областной власти.

«Прямая линия» позволяет мне видеть проблемы. Все заданные вопросы прорабатываются на уровне правительства, с участием глав муниципалитетов. Не всегда на уровне местной власти есть финансовые возможности для решения вопроса, мы, проанализировав ситуацию, можем поставить вопрос о выделении средств из бюджета области", — отметил Иван Белозерцев.

Правда, большинство вопросов действительно можно решить на местах. Например, с вывозом мусора, горящими свалками, устройством на работу. Только для этого чиновники должны быть более активными.