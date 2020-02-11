Обладатель «Хрустальной совы» учит пензенцев играть в «Что? Где? Когда?»

В центре выявления и поддержки одаренных детей Пензенской области стартовала смена, посвященная игре «Что? Где? Когда?» (0+). Премудростям этой телевизионной викторины пензенских школьников на протяжении недели будет обучать знаток и двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский. Интеллектуальная игра стала частью олимпиады Приволжского федерального уровня, на которой пензенские ребята в 2020 году рассчитывают войти в десятку лучших.

Двукратный обладатель «Хрустальный совы», когда был подростком, состоял в универсальной школьной команде и по плаванию, и по баскетболу, а однажды классный руководитель записала мальчишек на интеллектуальный турнир.

«Современные дети очень зажаты, а чтобы участвовать в «Что? Где? Когда» надо быть свободным. Эта игра была очень популярна в 80-х, потому что в тоталитарном застойном общество появились свободомыслящие люди по телевизору», — сказал Михаил Скипский.

Метапредметность, то есть объединение знаний из самых разных областей в одном вопросе, — это то, чем «Что? Где? Когда?» привлекла организаторов олимпиады Приволжского федерального округа. Поволжье — единственный уголок в России, в котором интеллектуальную игру включили в перечень дисциплин олимпиады. Также в него вошли программирование, робототехника, теория и решение изобретательских задач.

«В первую неделю у нас будет проектная работа по «Что? Где? Когда?» для 30 лучших ребят, которые проявили себя в интеллектуальных играх. Вторая смена, которая начнется 16 числа, готовит несколько направлений, — программирование, химия, биология и физика олимпиадная. Это для детей, которые будут второй частью команды», — рассказал руководитель Центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежь Пензенской области «Ключевский» Иван Танасов.

Кстати, чтобы попасть на занятия к Михаилу Скипскому и в эту профильную смену, школьникам пришлось побороться: они прошли через три отборочных этапа. И даже вспоминают самые сильные вопросы.

«Я приехал из школы № 15 Кузнецка. Мы готовились на уроках и после них оставались, собрали команду, прошли отбор в городе среди всех образовательных учреждений и в итоге попали сюда», — сказал участник профильной смены Никита Казаркин.

По итогам недели в «Что? Где? Когда?» сыграют пять команд. Игра пройдет также на базе центра для одаренных детей «Ключевский». Имя, которое в центре особенно ценят: ведь оно обязывает проявлять педагогический талант и подбирать ключи к сердцам одаренных детей из самых разных уголков Пензенской области, сообщает телеканал «Экспресс».