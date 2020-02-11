В Пензе студентам будут рассказывать о мерах соцподдержки семей с детьми (видео)

Специалисты министерств и ведомств, курирующие социальную сферу, проведут серию встреч с учащейся молодежью Пензенской области (0+). Они расскажут студентам о существующих федеральных и региональных мерах социальной поддержки семей с детьми. Первая встреча прошла в Пензенском государственном университете.

Сотрудники Пенсионного фонда, региональных министерств и ведомств предложили учащимся ПГУ заглянуть в будущее. Тема встречи — меры поддержки молодых семей, материнства и детства, причем как уже действующие, так и новые, о которых говорил президент в послании Федеральному Собранию.

«Они не стараются заводить семью и думать о детях, откладывают рождение первого ребенка. Согласно статистке, женщина, в среднем, только в 28−26 лет обзаводится первенцем», — рассказала консультант управления министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Мария Бажанова.

Самая внимательная аудитория — девушки. Традиционно они раньше чем молодые люди начинают строить планы по созданию семьи и задумываться о том, какой должна быть идеальная ячейка общества.

«Если бы я была замужем, то, конечно, у нас был бы ребенок, квартира, можно взять ипотеку, машина. На образование отложить надо, на отдых съездить», — сказала студентка Татьяна Иванова.

Государство готово оказать помощь тем, кто реально в этом нуждается. Причем в регионе действуют как федеральные, так и областные меры поддержки молодых семей. К примеру, программа «Губернаторский сертификат», аналогов которой нет в других областях.

«Ее участником может стать молодая семья, в которой возраст супругов не превышает 28 лет, они должны быть прописаны на территории Пензенской области, а обеспеченная площадь жилья не должна превышать десяти квадратных метров на человека», — рассказал начальник отдела социального управления Пензы Дмитрий Кирилов.

Представители госорганов планируют проводить подобные встречи на постоянной основе. Также получить ответы на интересующие вопросы можно по телефонам «горячей линии» социального управление города Пензы — 54−38−57 и регионального министерства труда социальной защиты и демографии — 8−800−201−60−86, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.