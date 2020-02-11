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Из пензенского магазина украли диски для игровой приставки на 22 тыс руб (видео)

10 февраля в 23:27 126 просмотров

Жители Нижегородской области украли в одном из пензенских магазинов диски для игровой приставки, но не учли, что все их действия запечатлели камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале.

Полицейские просмотрели все записи и опросили возможных свидетелей. Задержание злоумышленников оставалось вопросом времени.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое ранее судимых жителей Нижегородской области. Неизвестные лица похитили восемь дисков к игровой приставке. Ущерб от действий неизвестных составил более 22 тысяч рублей», — рассказала дознаватель отдела полиции № 2 УМВД России по Пензе Ольга Ошкина.

Задержанные сознались в совершении преступления. Они пояснили, что похищенные диски продали, а полученные деньги потратили на личные нужды. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам может грозить лишение свободы до двух лет, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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