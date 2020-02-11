В Пензенской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 68% (видео)

За прошедшую неделю в регионе зафиксировано 4059 случаев ОРВИ, а также 401 гриппа. По данным Роспотребнадзора по Пензенской области, в регионе заболеваемость находится ниже эпидемиологического порога на 68%.

В областном центре уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 78%. Несмотря на это в нескольких образовательных учреждениях школьникам объявили внеплановые выходные.

«В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ на карантин закрывали 103 класса в 24 школах Пензы, полностью прекращена работа школы-интерната № 1. В других административных территориях закрывали 37 классов в 13 школах, а три образовательных учреждения не работают полностью», — прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Обучение возобновится спустя семь-десять дней после объявления карантина. Специалисты напоминают, в период распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций необходимо тщательно следить за здоровьем, соблюдать личную гигиену, а при первых признаках заболевания нужно обращаться в медицинские учреждения и не заниматься самолечением, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.