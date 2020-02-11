В Пензенской области пожарные за сутки спасли из огня восемь человек (видео)

Восемь спасенных, 15 эвакуированных и ни одного погибшего или пострадавшего — таковы итоги выходных дней, подведенные в главном Управлении МЧС России по Пензенской области.

В основном, пожары произошли в сельской местности. Кроме частных жилых домов, огню подверглись бани и надворные постройки, сгорел один автомобиль.

«Пожары произошли в жилых домах в районном поселке Тамала, в Наровчате удалось прекратить распространение огня, там из-за перекала печи в помещении загорелся потолок на площади два квадратных метра. ГУ МЧС России по Пензенской области обращается к жителям региона: в морозный период ни в коем случае не допускайте перекала печи и перегрузки электросети. Берегите себя и своих близких, помните, что огонь не прощает ошибок», — сказала начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Крупный пожар случился в выходные в Кузнецке. Там в одной из квартир выгорели кухня и прихожая. Огонь охватил площадь в 25 квадратных метров. На место прибыли четыре единицы техники и 13 сотрудников пожарной охраны. Они спасли шесть человек, в том числе — двоих детей.

Напомним, с начала 2020 года в регионе произошло 155 пожаров, жертвами которых стали 14 человек, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.