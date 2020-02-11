События в цифрах: «Лыжня России», «Учитель будущего», лечение онкобольных

События Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала « Экспресс ».

Более 35000 пензенцев от 4 до 80 лет приняли участие в XXXVIII Всероссийской массовой гонке «Лыжня России» на двух дистанциях — 5 и 10 километров.

16500 жителей региона обратились в 2019 году в центры психолого-педагогической помощи, проведено 20943 консультаций.

Две команды из Пензенской области вошли в число 12 полуфиналистов профессионального конкурса «Учитель будущего».

18 000 пациентов за четыре месяца побывали в региональном центре амбулаторной онкологической помощи, Своевременно выявленных — около 500 онкологических больных.



20 лет исполнилось кадастровой палате по Пензенской области. Там работают 235 человек, ежегодно они предоставляют более 2 500 000 услуг.



В Пензенской области пожарные за сутки спасли из огня восемь человек.