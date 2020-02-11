Герои Победы: Сазанов Николай Архипович

Сазонов Николай Архипович родился 25 июля 1911 года в селе Атмис Нижнеломовского района Пензенской области в семье крестьянина. С 1941-го служил в Красной Армии. Артиллерист Николай Сазонов отличился в августе 1944 года в сражении на территории Литвы. В бою с немецкими танками, прорывавшимися из окружения, командир орудия и его расчет сожгли семь немецких бронированных машин. Сейчас пушка, из которой стреляли артиллеристы, находится в Санкт-Петербурге в музее артиллерии, инженерных войск и связи. Звание Героя Советского Союза присвоено в марте 1945 года за отвагу и героизм.