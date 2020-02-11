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Елена Рогова стала международным наблюдателем на выборах в Азербайджане

11 февраля в 09:12 156 просмотров

Уполномоченный по правам человека в регионе Елена Рогова совместно с представителями пензенского областного избиркома в составе миссии наблюдателей от СНГ приняла участие в международном наблюдении на досрочных парламентских выборах в Азербайджанской Республике.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в государство также направили наблюдателей от различных международных организаций, в том числе — Парламентской ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) и других. Пензенская делегация находилась на избирательных участках в Баку.

Выборы в парламент шестого созыва в Азербайджане прошли с соблюдением избирательного законодательства республики и требований международного права. За ходом голосования следили 883 международных и 77790 местных наблюдателей.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/214865/

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