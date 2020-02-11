В Совфеде предложили наказывать россиян за семейные дебоши

Наказанием за «нарушение спокойствия граждан неуважительными действиями в их доме» могут стать штраф, обязательные работы или административный арест.
Новый пункт предложили внести в статью о мелком хулиганстве. В обосновании к документу уточняется, что ответственность дебоширов в публичных местах уже установлена, однако ее необходимо распространить и на личное пространство. В Минюсте сообщили, что уже знакомы с инициативами и сейчас их прорабатывают.
«Любое действие, попирающее права личности на спокойную и комфортную жизнь, следует ограничивать. Мера наказания должна соответствовать нанесенному ущербу, в том числе и моральному», — пояснил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
Член того же комитета Сергей Леонов пояснил, что эта тема очень актуальна для России. Полиция часто не реагирует на сообщения о домашних конфликтах, а если и приезжает, то ей просто не открывают дверь. Однако в нынешнем виде поправка, по его мнению, вряд ли будет эффективной из-за неясности формулировок.