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В Совфеде предложили наказывать россиян за семейные дебоши

11 февраля в 09:07 160 просмотров

Совет Федерации в ближайшее время направит в Министерство юстиции предложение о внесении в проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ответственности за семейно-бытовое дебоширство, сообщают «Известия».

Наказанием за «нарушение спокойствия граждан неуважительными действиями в их доме» могут стать штраф, обязательные работы или административный арест.

Новый пункт предложили внести в статью о мелком хулиганстве. В обосновании к документу уточняется, что ответственность дебоширов в публичных местах уже установлена, однако ее необходимо распространить и на личное пространство. В Минюсте сообщили, что уже знакомы с инициативами и сейчас их прорабатывают.

«Любое действие, попирающее права личности на спокойную и комфортную жизнь, следует ограничивать. Мера наказания должна соответствовать нанесенному ущербу, в том числе и моральному», — пояснил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Член того же комитета Сергей Леонов пояснил, что эта тема очень актуальна для России. Полиция часто не реагирует на сообщения о домашних конфликтах, а если и приезжает, то ей просто не открывают дверь. Однако в нынешнем виде поправка, по его мнению, вряд ли будет эффективной из-за неясности формулировок.


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