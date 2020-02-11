Онлайн-брифинг с министром экономики региона Сергеем Капраловым
В Пензе прошла «Лыжня России»
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В Пензенской области к интернету подключат 964 социально значимых объекта
Наши новости
Герои Победы: Сазанов Николай Архипович
Губернатор рассказал о герое Пензенской области Алексее Босове
В Пензе за полгода войны поймали не менее 60 немецких шпионов
Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам по 75 тысяч руб
Стартовал муниципальный этап проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей»
«Царские ворота». Пензенцам предлагают окунуться в историю
В Пензу прибудет «Эшелон Победы»
Пензенцев приглашают вступить в Почетный караул
Губернатор рассказал историю героя Сурского края Николая Мартынова
Поисковики нашли на Украине останки пензенского солдата

Пензенские депутаты приведут в порядок ряд мемориалов к 75-летию Победы

11 февраля в 09:25 132 просмотра

В Пензенской области составили список воинских захоронений и мемориалов, которые приведут в порядок с участием депутатов ЗакСобрания в преддверии 75-летия Победы.

«К этой работе мы приступили в прошлом году. Благодаря активной позиции депутатского корпуса, молодых парламентариев, представителей движения «Волонтеры Победы» и местных жителей восстановлен мемориал в селе Мещерское Сердобского района. Оказана помощь на приведение в надлежащее состояние памятника воинам-землякам в селе Каргалейка Шемышейского района. Стоит отметить, что члены молодежного парламента ежегодно организуют субботники по благоустройству захоронений участников войны. Ребята убирают бытовой мусор, сухую траву и листву, укрепляют могильные ограждения, в случае необходимости производят покраску. Подобные акции проводятся в черте областного центра и районах», — рассказал председатель областного парламента Валерий Лидин.

Как сообщает пресс-служба ЗакСобра, Валерий Лидин призвал депутатов тесно взаимодействовать с общественниками, ветеранами и их родственниками, учащимися школ и чиновниками.

«Необходимо организовать помощь ветеранам, проживающим на территории избирательных участков. Они должны быть окружены человеческим вниманием и нашей заботой. Нужно провести мероприятия для молодежи, рассказать школьникам и студентам правду о ратном подвиге земляков. Подрастающее поколение должно знать, какой ценой ковалась Победа в тылу, как восстанавливалась страна в послевоенное время», — подчеркнул он.

Подготовку к празднованию 75-летия Победы обсудят на заседании пресс-клуба (0+) с представителями СМИ 14 февраля в 13 часов.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...