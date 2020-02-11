На Южной поляне не поделили дорогу два авто. ФОТО

В Пензе на Южной поляне утром 11 февраля произошла авария. Очевидец рассказал о случившемся в Сети.

Мужчина пояснил, что две машины столкнулись примерно в 8:30 на перекрестке улиц Тамбовской и Красной. Пензенец запостил несколько фотографий с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, столкнулись «Нива» и кроссовер. У обеих машин разбиты капоты, бамперы и передние фары, у первой также пострадало левое крыло. По повреждениям можно предположить, что отечественный внедорожник поворачивал с улицы Красной, и в этот момент в него влетела иномарка, которая двигалась по «главной». Однако официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы рекомендуют водителям не совершать необдуманных маневров, потому что каждое неверное действие может стоить жизни. Кроме того, сотрудники ГИБДД настаивают на соблюдении правил дорожного движения.