В Пензе посреди проезжей части загорелась иномарка

О происшествии на улице Володарского возле областного суда рассказал пользователь, опубликовав вечером 10 февраля пост в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, как иномарка стоит в центре дороги с открытым капотом, из которого идет дым. Рядом столпились люди.

В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали, что сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного в 17:27. На место выехала машина спецтехники и четыре человека личного состава.

«В результате выгорел моторный отсек Chevrolet Aveo», — сообщили сотрудники ведомства.

Автовладельцев предупреждают о необходимости следить за исправностью машин, иметь огнетушитель. Часто причинами возгорания техники являются неисправность проводки (может быть нарушена при установке автозапуска), утечка топлива, перегрев двигателя, повреждение аккумулятора.