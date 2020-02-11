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В Пензе посреди проезжей части загорелась иномарка

11 февраля в 09:36 138 просмотров

В центре Пензы вспыхнул моторный отсек у машины.

О происшествии на улице Володарского возле областного суда рассказал пользователь, опубликовав вечером 10 февраля пост в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, как иномарка стоит в центре дороги с открытым капотом, из которого идет дым. Рядом столпились люди.

В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали, что сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного в 17:27. На место выехала машина спецтехники и четыре человека личного состава.

«В результате выгорел моторный отсек Chevrolet Aveo», — сообщили сотрудники ведомства.

Автовладельцев предупреждают о необходимости следить за исправностью машин, иметь огнетушитель. Часто причинами возгорания техники являются неисправность проводки (может быть нарушена при установке автозапуска), утечка топлива, перегрев двигателя, повреждение аккумулятора.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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