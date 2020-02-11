Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае. Об этом «Известиям» рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

По его словам, поиск альтернативных источников сырья, партнеров, которые расположены вне Китая, уже идет. В первую очередь речь идет о тканях и фурнитуре. Предположительно, китайские компании могут заменить фабрики из Кореи, Турции, Италии и ряда азиатских стран.

При этом Евтухов отметил, что на данный момент контрагенты российских компаний в Китае расположены в регионах, которые не попали в зону поражения вирусом.

«По целому ряду отраслей мы не заинтересованы в сокращении сотрудничества с Китаем. В то же время для российской легкой промышленности такая ситуация — потенциальная возможность заместить продукцию, которая поставляется из КНР», — подчеркнул Виктор Евтухов.