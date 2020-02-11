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Никольчанку арестовали за неуплату алиментов

11 февраля в 10:01 72 просмотра

28-летняя жительница города Никольска Пензенской области «забыла» об уплате алиментов своим детям, один из которых — уже подросток.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП, двух детей женщины в настоящее время воспитывает их отец. Никольчанка даже не платила им алименты, поэтому в декабре ее привлекли к административной ответственности и приговорили к 40 часам обязательных работ.

Женщина не приступила к возложенным на нее обязательствам. В итоге суд назначил ей двое суток ареста.

«На то, чтобы одуматься и начать помогать своим детям, если не воспитанием, то деньгами, законом отведено два месяца. Иначе будет возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе.


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