Домовладение в Чаадаевке обчистила съемщица

В Пензенской области осудили безработную 36-летнюю женщину. Ее признали виновной в краже.

Установлено, что жительница Городищенского района арендовала дом в Чаадаевке. По договору, она могла пользоваться только им и баней, все остальные постройки хозяин закрыл на замки и заколотил гвоздями двери.

В период с 3 по 9 сентября сельчанка залезла в запрещенные для нее места. Она открыла крепления навесных замков, отогнула гвозди и вытащила из надворных построек металлические вещи, в том числе — ванну и две бочки емкостью 200 литров, а из жилого дома и бани — газовую плиту, холодильник и стиральную машину, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все имущество она сдала в пункты приема металла. Но злодеяние раскрылось.

В итоге суд приговорил женщину к 180 часам обязательных работ. Также она обязана возместить хозяину причиненный ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.