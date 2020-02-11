Онлайн-брифинг с министром экономики региона Сергеем Капраловым
В Пензе прошла «Лыжня России»
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В Пензенской области к интернету подключат 964 социально значимых объекта
Наши новости
Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям
В Совфеде предложили наказывать россиян за семейные дебоши
Врач назвал продукты, провоцирующие рак
Россиянам рассказали о влиянии алкоголя на коронавирус
Конкурсная работа пензенской журналистки стала 200 от Поволжья
Мишустин поручил создать резерв медицинских масок от коронавируса
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
В России предложили ввести квоты на разведение собак и кошек
В России отмечают День гражданской авиации
Россия направила в Китай самолет с гуманитарной помощью

Изменения в закон о маткапитале внесли на рассмотрение в Госдуму

11 февраля в 10:30 192 просмотра

Депутаты предложили внести поправки в закон о маткапитале, сообщает телеканал «360».

Депутаты отметили, что предложения президента Владимира Путина, озвученные в обращении к Федеральному собранию в январе, нужно поскорее оформить законодательно, чтобы они уже начали работать. Поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до 31 декабря 2026 года с ежегодной индексацией, они внесли в Госдуму.

Напомним, если поправки примут, материнский капитал в размере 466 тысяч 617 рублей будет выплачиваться женщинам, у которых родился первый ребенок с 1 января 2020 года. Такую же сумму получат семьи, которые усыновили первого ребенка. На второго и последующих детей общая выплата составит 616 тысяч 617 рублей. Решение по маткапиталу будет приниматься за 15 дней, ранее на него уходил месяц.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...