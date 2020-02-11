Изменения в закон о маткапитале внесли на рассмотрение в Госдуму

Депутаты отметили, что предложения президента Владимира Путина, озвученные в обращении к Федеральному собранию в январе, нужно поскорее оформить законодательно, чтобы они уже начали работать. Поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до 31 декабря 2026 года с ежегодной индексацией, они внесли в Госдуму.

Напомним, если поправки примут, материнский капитал в размере 466 тысяч 617 рублей будет выплачиваться женщинам, у которых родился первый ребенок с 1 января 2020 года. Такую же сумму получат семьи, которые усыновили первого ребенка. На второго и последующих детей общая выплата составит 616 тысяч 617 рублей. Решение по маткапиталу будет приниматься за 15 дней, ранее на него уходил месяц.