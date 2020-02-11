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Для пензенцев в феврале пустят дополнительные поезда

11 февраля в 10:45 240 просмотров

Жители Пензенской области в праздничные дни февраля смогут отправиться в поездку на 70 дополнительных поездах.

«Пиковой» датой выезда пассажиров станет 21 февраля, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на понедельник, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Пензу, Чебоксары, Казань, Саранск, Старый Оскол, Санкт-Петербург, Ижевск, Иваново, Ульяновск, Челябинск и Оренбург. Также несколько составов будут двигаться из северной столицы в Москву. Предусмотрены также рейсы по межрегиональным маршрутам: Ростов — Кисловодск, Ростов — Роза Хутор.

Подробную информацию можно узнать на сайте.


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