Для пензенцев в феврале пустят дополнительные поезда

Жители Пензенской области в праздничные дни февраля смогут отправиться в поездку на 70 дополнительных поездах.

«Пиковой» датой выезда пассажиров станет 21 февраля, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на понедельник, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Пензу, Чебоксары, Казань, Саранск, Старый Оскол, Санкт-Петербург, Ижевск, Иваново, Ульяновск, Челябинск и Оренбург. Также несколько составов будут двигаться из северной столицы в Москву. Предусмотрены также рейсы по межрегиональным маршрутам: Ростов — Кисловодск, Ростов — Роза Хутор.

Подробную информацию можно узнать на сайте.