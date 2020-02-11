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Пензячка вместо отдыха на Черном море попала в полицию

11 февраля в 10:52 216 просмотров

36-летняя жительница Пензы нарвалась в интернете на мошенников при покупке путевки в пансионат.

По сведениям полицейских, женщина нашла в интернете сайт пансионата в Кабардинке. Ей приглянулось предложение, размещенное там, и она оставила заявку на бронь номера.

«Через некоторое время ей позвонила неизвестная, представилась менеджером гостиницы. Пензячка подтвердила бронирование и сообщила свой адрес электронной почты. После чего получила письмо с договором оказания услуг и реквизитами для оплаты», — рассказали в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Женщина перечислила 15 тысяч рублей, ей пришло сообщение об успешной оплате. На следующий день она решила еще раз связаться с сотрудниками пансионата и позвонила по номеру, указанному на сайте. Однако трубку никто не брал. Пензячка заподозрила неладное и обратилась в полицию.

По факту мошенничества сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Полицейские призывают пензенцев быть бдительными. В прошлом году было зафиксировано несколько случаев мошенничества при покупке путевок на море. В частности, мы писали о случае, когда женщина купила через интернет путевку за 81 тысячу рублей в Абхазию. Через несколько дней она обнаружила, что пансионата с таким названием, который значился на сайте, там нет.

Еще в одном случае пензячка приехала по приобретенной путевке на Черное море. Придя к дому отдыха, она увидела, что он закрыт.

«Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, нужно понимать, что данная сделка является опасной. Учитывайте риски при совершении подобных сделок», — посоветовали пензенцы полицейским.


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